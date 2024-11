Gaeta.it - Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: Aipd sottolinea il rischio per le donne con disabilità

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione dellala, l’Associazione Italiana Persone Down lancia un monito importante: lecon sindrome di Down eintellettiva sono esposte a undi abuso fino a dieci volte maggiore rispetto alle loro coetanee senza. L’iniziativa, che promuove la consapevolezza e il rispetto nei rapporti affettivi, è centrata su un messaggio chiaro: “Amore sì, paura no”. Questo in un momento in cui è fondamentale affrontare problematiche delicate e, purtroppo, molto attuali.La necessità di educazionegli abusiUna delle principali azioni intraprese daè l’educazione alla sessualità. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, nel 2024 sono stati registrati 108 casi di femminicidio, 14 delle vittime eranocono malattie gravi.