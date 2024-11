Biccy.it - Gilles Rocca e altri de La Talpa commentano la notizia della chiusura anticipata

Lunedì andrà in onda quella che sarà la quarta puntata de Ladelle sei previste in palinsesto ma, come anticipato da Dagospia, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di accorpare le ultime tre puntate rimaste in una sola o al massimo in due. “Numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate su Canale 5. I vertici Mediaset avrebbero deciso di accorpare in una (o forse due) puntate gli episodi mancanti“. Se l’indiscrezione dovesse essere vera molto probabilmente saranno accorpate in un’unica puntata l’episodio 5 e l’episodio 6, dato che le anticipazioni del quarto sono state caricate regolarmente su Infinity nel formato LaDetection senza tagli. Lapresunta– mai smentita dall’autore Marco Salvati, precisiamolo – è stata commentata sui social dai protagonisti.