Futsal in cerca di continuità

Una partita solo da vincere quella di questa sera alle 20.30 al Palapaganelli per laCesena contro il Verona neoretrocesso dalla serie A ma fanalino di coda con zero punti. La prima vittoria stagionale, maturata la scorsa settimana in rimonta (4-2) a Rovereto, ha permesso alladi tornare a sorridere dopo un inizio di stagione complicato; i ragazzi di Osimani sono terzultimi in classifica in zona playout davanti solo al Verona e al Saints Milano. Vincere significherebbe avvicinarsi al Modena e al Leonardo al momento a quota 9 punti contro i 5 dei romagnoli frutto del successo di Rovereto e di due pareggi. Sette sconfitte in altrettante gare invece per il Verona, 15 gol segnati (secondo peggior attacco) e peggiore difesa con 28 reti incassate. Il tecnico dellaRoberto Osimani predica attenzione e determinazione: "In classifica rimaniamo in una posizione complicata così dovremo essere bravi a costruire, partendo dalla vittoria contro il Rovereto, un percorso che ci possa portare al di fuori della parte bassa.