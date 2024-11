Federica Petagna bacia Alfonso D’Apice al Grande Fratello | l’addio definitivo a Stefano Tediosi

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nuovi colpi di scena dentro la Casa delsi sono scambiati un tenero bacio sotto gli occhi di tutti gli inquilini, in particolare di quelli di. La 20enne ha fatto, dunque, la sua scelta: ha detto addio al tentatore di Temptation Island, per tornare tra le braccia di, il ragazzo con cui stava da 8 anni. È stata una relazione molto complessa quella tra. I due si sono conosciuti quando erano molto giovani e dopo 8 anni di relazione, hanno partecipato a Temptation Island, esperienza che ha dato modo adi assaporare la sua libertà. Hanno deciso di separarsi, fino a quando non si sono incontrati di nuovo dentro la Casa del. I due hanno affrontato le incomprensioni al reality show, fino all’arrivo di, il tentatore cheha conosciuto al docu reality condotto da Filippo Bisciglia.