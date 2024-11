Panorama.it - Donald Trump prepara le sanzioni nei confronti della Corte penale internazionale (CPI) dell'Aia

Ieri pomeriggio la(Cpi)'Aia ha emesso i mandati di arresto neidel primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e'ex ministroDifesa Yoav Gallant. La Cpi ha spiegato che «vi è ragionevole convinzione che Netanyahu e Gallant abbiano commesso crimini di guerra». Poi nella dichiarazione si legge che i due «hanno la responsabilitàper i crimini, tra cui la partecipazione condivisa ad atti commessi con altri: crimini di guerra come la fame come metodo di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui omicidio, persecuzione e altri atti disumani». Inoltre,«Netanyahu e Gallant hanno ciascuno la responsabilitàindividuale in quanto superiori civili per il crimine di guerra di attacco intenzionale contro una popolazione civile». Per rendere tutto ancora più grottesco la'Aia ha emesso un mandato di cattura anche per il terrorista di Hamas Mohammed Deif, ridotto in polvere da un drone israeliano a Khan Yunis il 13 luglio 2024.