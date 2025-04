Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento.Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 13 AprileCome ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. Una delle più grandi novità è un importante cambio di guardia nel cast dei coach. Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming Leggi su Tutto.tv di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento.sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità dil’ultima puntata inin TV eladi24 del 13 Aprileogni edizione didi Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. Una delle più grandi novità è un importante cambio di guardia nel cast dei coach.

Potrebbe interessarti anche:

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Ne parlano su altre fonti Amici 24: come seguire in diretta tv e in streaming il serale. Amici Serale, anticipazioni: doppio addio, Malgioglio perfido e tra Celentano e Lettieri finisce male. La terza puntata in 185 secondi - Temptation Island Clip |. Cosa vedere stasera in TV (sabato 22 marzo), i consigli di Magazine: parte il Serale di Amici. Amici 24, Maria elogia Angelina: "Sei nata per fare questo". Il video emozionante. Amici 24 Serale, anticipazioni: due incidenti, De Filippi provoca un allievo, Amadeus sceglie tra Zerbi e Pettinelli.

napolike.it riferisce: Amici 24, 2025 in replica. Dove e come rivedere le puntate - Si può vedere la replica in TV? Sì, ma con qualche distinzione. Il daytime di Amici va in onda in replica su La5, canale 30 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì alle 10:30 e alle 19:05.

Segnala ilsussidiario.net: AMICI 24 SERALE 2025, 4A puntata/ Diretta ed eliminato puntata 12 aprile: Chiamamifaro fuori salva SenzaCri - Amici 24 Serale 2025, le anticipazioni, la diretta e l'eliminato della quarta puntata in onda su Canale 5: Sangiovanni e Franco 126 ospiti ...

Lo riporta serial.everyeye.it: Amici 24: anticipazioni quarta puntata del Serale di sabato 12 aprile! Torna Sangiovanni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci di vedere nel quarto appuntamento con il Serale del reality condotto da Maria De Filippi!