Ilfattoquotidiano.it - Del Vecchio junior interrogato dai pm di Milano, l’avvocato: “Estraneo alla vicenda trojan e al report falso sul fratello”

“Durante l’rio Leonardo Maria Delha dimostrato di non aver mai voluto concorrere negli accesi abusivi, uniche incolpazioni che lo coinvolgono a titolo di concorso per ‘aver incaricato De Marzio ad acquisire informazioni'”. Sono le parole dell’avvocata Maria Emanuela Mascalchi, legale del giovane imprenditoregiovedì nell’ambito dell’indagine della Dda e della Dna sulla presunta rete di cyber-spie con base anegli ufficio della Equalize di Enrico Pazzali.Il 29enne rampollo dell’impero Luxottica, figlio di seconde nozze del fondatore del gruppo Leonardo Del, è tra gli indagati nell’inchiesta della Procura disulla presunta associazione a delinquere finalizzata a dossieraggi e accessi abusivi. Secondo i pm, Leonardo Maria si sarebbe rivolto all’organizzazione per spiare i suoi familiari e produrre dossier compromettenti su di loro nell’ambito della guerra per l’eredità del padre: al centro anche unrapporto della polizia di New York finalizzato “a offuscare l’immagine di Claudio Del“, fratellastro dell’indagato e primogenito del fondatore.