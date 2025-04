Lanazione.it - Il Piano del verde si presenta alla città

Firenze, 5 aprile 2025 - Iris, ildele degli Spazi Aperti si. E comincia il suo tour martedì 8 aprile in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio con una mattinata di approfondimenti suldelche renderà Firenze sempre più green. Di fronte agli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze, scienziati, esperti, attivisti per il clima e architetti si alterneranno per spiegare, valutare, conoscere e approfondire ildel. L’incontro partirà alle 9.30 con l’intervento della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, seguito da quello di Alberto Giuntoli, coordinatore tecnico scientifico deldel. La parola poi passerà dell’attivista per il clima e content creator Sofia Pasotto, seguito dalle due architette Studio del Paesaggio Memoscape Elena Moretti e Claudia Mezzapesa e da Michela Bello, studentessa dell’istituto Agrario Firenze.