ResistHER una pedalata nel Mugello tutta al femminile per la memoria e la resistenza del 25 aprile

aprile 2025 – Torna per il terzo anno l'evento sportivo e culturale ResistHER promosso da Bikeboobs Asd Aps e dedicato alla memoria, alla liberazione, alla libertà, alla resistenza e all'antifascismo in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Quest'anno l'evento cresce e unisce le forze coinvolgendo i quattro Comuni della valle del Mugello, le tre ANPI di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Vicchio e il Comitato 10 Settembre di San Piero a Sieve, oltre alla ProLoco di San Piero e il supporto attivo e costante della Libreria Capitolo 7 di Barberino di Mugello. L'evento ResistHER si articola in due momenti. Una pedalata nella giornata di domenica 13 aprile volta ad esplorare il territorio del Mugello dal punto di vista degli eventi storici legati alla resistenza che l'hanno caratterizzato.

