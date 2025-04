Usa Vs Resto del Mondo quanto durerà la guerra dei dazi?

quanto l’altro che, senza dubbio, si ripercuoterà a stretto giro nei confronti degli stessi USA. L’applicazione di dazi extra large ai prodotti provenienti dai paesi che forniscono quel mercato, ricorda da vicino il noto dispetto del marito alla moglie che si ritorse, immancabilmente verso se stesso.I pochi rapporti commerciali di prodotti di importazione che sono entrati da tempo nella lista degli acquisti considerati irrinunciabili dalla middle class di quel paese, andranno via via diminuendo già per le sole esigenze di bilancio familiare. Quelli che supereranno indenni la riedizione della Strage degli innocenti sui generis appena accennata, non saranno certamente di aiuto alle manovre governative volte alla lotta all’inflazione. Leggi su Ildenaro.it Ieri é stato il giorno della conferma che Trump aveva completato l’ultimo tratto del tunnel verso il disastro economico globale. Non solo quello inerente i normali rapporti di affari con altri paesi,l’altro che, senza dubbio, si ripercuoterà a stretto giro nei confronti degli stessi USA. L’applicazione diextra large ai prodotti provenienti dai paesi che forniscono quel mercato, ricorda da vicino il noto dispetto del marito alla moglie che si ritorse, immancabilmente verso se stesso.I pochi rapporti commerciali di prodotti di importazione che sono entrati da tempo nella lista degli acquisti considerati irrinunciabili dalla middle class di quel paese, andranno via via diminuendo già per le sole esigenze di bilancio familiare. Quelli che supereranno indenni la riedizione della Strage degli innocenti sui generis appena accennata, non saranno certamente di aiuto alle manovre governative volte alla lotta all’inflazione.

