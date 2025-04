Lanazione.it - Comitati in assemblea il 6 aprile contro parco eolico in Mugello

Vicchio (Firenze), 52025 - Domenica 6il Comitato Tutela Crinale Mugellano Crinali Liberi e la Coalizione Ambientale Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione) terranno a Corella di Dicomano (Firenze) in un agriturismo un'sul tema "L'alternativa all'industriale sui crinali c'è!"il ProgettoMonte Giogo di Villore Corella. Nel dibatitto saranno esposte le alternative per realizzare "una transizione ecologica reale ed efficace". Saranno approfonditi "tutti i motivi per interrompere un'opera sbagliata, a cui da subito le Sovrintendenze e ilNazionale hanno dato parere contrario, che necessita di continue varianti sul Progetto iniziale e sta evidenziando tutti i danni alla Sentieristica nazionale ed europea oltre che al patrimonio arboreo e agli ecosistemi naturali, che per essere ai confini delNazionale Foreste Casentinesi, dovrebbero solo essere tutelati e protetti per preservare e conservare gli habitat di specie protette e l'alta concentrazione di biodiversità esistente".