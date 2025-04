Lanazione.it - Grosseto, la gestione del diabete spiegata con la lingua dei segni alle persone sorde

, 5 aprile 2025 - Proseguono gli incontri organizzati dagli infermieri di famiglia e di comunità con la popolazione, e il 4 aprile nella sede di Barbanella asi è svolto il secondo appuntamento dedicatoche ha visto la partecipazione di 12 cittadini grossetani. Grazie alla disponibilità di un’infermiera esperta nelladei, è stata affrontata la tematica delladel. “La competenza distintiva degli infermieri di famiglia e di comunità - dichiara Cinzia Garofalo, direttrice delle Professioni infermieristiche dell’Area grossetana - dimostra, ancora una volta, la grande capacità di accogliere e prendere in cura i nostri cittadini con approccio proattivo e miratoesigenze individuali. Leincontrate in questi appuntamenti hanno espresso grande soddisfazione oltre all'interesse di continuare a seguire eventi a loro dedicati in cui poter esprimere le loro perplessità rispetto a tematiche spesso trattate con terminologia troppo complessa.