Roma nella notta scoppia una violenta rissa davanti al Colosseo | accoltellato un 20enne

Roma: palazzina crollata dopo una violenta esplosione a Monteverde, le immagini Video dal drone - Tragedia sfiorata domenica 23 Marzo in mattinata a Monteverde, quartiere residenziale di Roma, dove una palazzina di tre piani è improvvisamente crollata in seguito a una violenta esplosione. (ilmeteo.it)

Roma, 17 Tesla a fuoco di notte nella concessionaria di Torrenova: indagini, non è esclusa pista anarchica. Musk: «È terrorismo» - Un rogo violentissimo nel cuore della notte. Le fiamme hanno rapidamente ... all'aperto di una concessionaria Tesla alla periferia di Roma. E' accaduto poco dopo le 4 in via Serracapriola, in ... (ilmessaggero.it)

Roma, inseguimento nella notte su via Salaria: arrestati quattro uomini - Inseguimento spettacolare nella notte a Roma. Intorno alle 2.30, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha intercettato una Citroën C3 sospetta in via Salaria, all’altezza di ... (romadailynews.it)