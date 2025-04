Zon.it - Bracigliano, Palazzo De Simone ospita la presentazione del libro di Vittorio Salemme: “Democristiani a Salerno”

Giovedì 10 aprile 2025, alle ore 18:00, presso il Salone delle Scuderie diDe, si terrà ladeldal titolo “”, scritto daed edito da D’Amato Editore.All’evento parteciperanno: il Consigliere Comunale diAntonio Rescigno, il giornalista, co-direttore della rivista “Critica Sociale Massimiliano Amato, il Senatore della XVI Legislatura Alfonso Andria, il Deputato della XIV legislatura Tino Iannuzzi e l’autore del volume.“E’ per noi un onore – ha dichiarato il Consigliere Comunale Antonio Rescigno – presentare sul nostro territorio unche racconta le vicissitudini dei personaggi politici che hanno animato la Democrazia Cristiana a. E sarà molto interessante per i partecipanti a questo evento culturale dibattere con uomini che hanno vissuto in prima persona gli anni in cui la DC, attraverso i suoi più alti esponenti a livello nazionale, è riuscita ad imporre una linea di pensiero che ha tracciato il solco di modelli apodittici assunti quali esempi di ispirazione per la nuova Politica”.