Lanazione.it - Marcialla, in scena Don Chisciotte al Teatro Comunale

Firenze, 5 aprile 2025 - AlRegina Margherita di(Barberino Tavarnelle - Firenze) il 6 aprile alle 21.30 Stivalacciopresenta “Don”. Uno spettacolo di prosa sul pubblico, per il pubblico e con il pubblico, in programma domenica 6 aprile 2025 alle 17,00 nella rassegna delRegina Margherita di(Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Stivalacciopresenta ‘Don’. Interpretazione e regia di Michele Mori e Marco Zoppello. Soggetto originale Marco Zoppello, elaborazione dellorio e dialoghi Carlo Boso e Marco Zoppello, costumi e fondale Antonia Munaretti, maschere Roberto Maria Macchi, struttura scenografica Mirco Zompello e disegno luci Matteo Pozzobon. Il pubblico avrà il compito di salvare i due attori dalla morte, di salvare il