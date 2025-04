Lanazione.it - Firenze, incontro col filosofo Sergio Givone su ‘Che cosa possiamo sperare?’

, 5 aprile 2025 - Secondo appuntamento del ciclo di conferenze Pellegrini di Speranza con. L’dal titolo Chesperare? si terrà l’8 aprile, dalle ore 17.00, presso l’Antica Canonica di San Giovanni (piazza San Giovanni 7,) con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In occasione del Giubileo, indetto per quest’anno 2025 da Papa Francesco e da lui titolato Pellegrini di speranza, l’Opera di Santa Maria del Fiore ha inteso accompagnare l’accadimento con due iniziative, entrambe a cura di Antonio Natali, un ciclo d’incontri e una pubblicazione I Luoghi della Speranza, Viatico per il pellegrino che aspira a segnalare i molti luoghi in cui afin da tempi remoti s’esercitavano pratiche d’accoglienza e di carità, coerenti coi principî cristiani della generosità e dell’assistenza ai bisognosi.