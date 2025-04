Lanazione.it - Ok alle linee di indirizzo per i progetti educativi in scuole de Le Chiavi della Città

Firenze, 5 aprile 2025 - “Cittadini si cresce”, “Innovazione e cittadinanza”, “Tra crescita e consapevolezza”, “Tra arte e natura”, “Arti come linguaggio”: sono questi i macrotemi che fanno da basediapprovate dalla Giunta comunale per il programma 2026/2027 deinellecittadine “Le”, che già quest’anno conta 638, 68 dei quali proposti per la prima volta, e 20 rassegne teatrali per 96 spettacoli. “Le iniziali dei macrotemi danno vita alla parola '’, e non è un caso - fa notare l’assessora all’educazione Benedetta Albanese -. Lediper il prossimo anno sono state tracciate dopo un importantissimo percorso di partecipazione e lavoro di ascolto che abbiamo chiamato la ‘Bussola’, che ha visto il coinvolgimento diretto di oltre 600 operatori del settore educativo e sociale, dirigenti scolastici, educatori, educatrici, esperti e professionisti che propongono, nonché Presidenti di quartiere e insegnanti di ogni ordine e grado, che quotidianamente si confrontano con le difficoltà e le opportunità del contesto scolastico”.