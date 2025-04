Per me è stato un grande dolore | Selvaggia Lucarelli la rivelazione sul figlio spiazza tutti

Selvaggia Lucarelli si è raccontata senza filtri nello show Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan e disponibile su RaiPlay dal 4 aprile. Selvaggia Lucarelli ha parlato della sua vita privata, del successo della sua newsletter, del rapporto con Lorenzo Biagiarelli, suo storico fidanzato, e del legame profondo e complicato con il figlio Leon, nato 19 anni fa dalla relazione con Laerte Pappalardo. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “grande Fratello”, Alfonso porta Chiara a casa della madre: la sua reazione (VIDEO)Leggi anche: “The Voice Senior”, Graziella sale sul palco e commuove tutti: Antonella Clerici in lacrimeSelvaggia Lucarelli racconta il rapporto con il figlio LeonL’attenzione si è presto spostata sul lato intimo della sua vita: il rapporto madre-figlio. Tvzap.it - “Per me è stato un grande dolore”: Selvaggia Lucarelli, la rivelazione sul figlio spiazza tutti Leggi su Tvzap.it Personaggi Tv. Non solo giudice tagliente a Ballando con le Stelle, ma anche compagna, madre, giornalista e appassionata di gatti.si è raccontata senza filtri nello show Hot Ones Italia, condotto da Alessandro Cattelan e disponibile su RaiPlay dal 4 aprile.ha parlato della sua vita privata, del successo della sua newsletter, del rapporto con Lorenzo Biagiarelli, suo storico fidanzato, e del legame profondo e complicato con ilLeon, nato 19 anni fa dalla relazione con Laerte Pappalardo. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Fratello”, Alfonso porta Chiara a casa della madre: la sua reazione (VIDEO)Leggi anche: “The Voice Senior”, Graziella sale sul palco e commuove: Antonella Clerici in lacrimeracconta il rapporto con ilLeonL’attenzione si è presto spostata sul lato intimo della sua vita: il rapporto madre-

Selvaggia Lucarelli parla del figlio: “Per me è stato un grande dolore” - Selvaggia Lucarelli parla del figlio Leon e della sua decisione di lasciare gli studi: "Per me è stato un grande dolore". (msn.com)

Selvaggia Lucarelli: “Mio figlio mi ha detto di non voler più studiare. Per me è stato un grande dolore” - Selvaggia Lucarelli è tornata a raccontarsi senza filtri, ospite della versione italiana di Hot Ones, condotta da Alessandro ... (thesocialpost.it)

Carlo Conti, confessione su Sanremo: 'Per me è stato un dolore ma...' - Grande attesa per il suo Festival di Sanremo ... "A molti ho detto di no e quello è stato un dolore perché ormai ci conosciamo tutti. Qualcuno si è offeso, i posti dovevano essere 24, siamo ... (msn.com)