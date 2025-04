WWE | Rey Fenix conquista il backstage di SmackDown con il plauso di Triple H

Fenix non ha solo debuttato a SmackDown, ha lasciato il segno. Ma quello che è successo dopo che le telecamere si sono spente potrebbe essere ciò di cui tutti parleranno davvero. Dopo il suo match mozzafiato contro Nathan Frazer nell’episodio del 4 aprile di SmackDown, Triple H ha pubblicato su Twitter un messaggio che ha attirato l’attenzione di molti. Condividendo un video in cui abbraccia Fenix nel backstage, Triple H ha scritto: “Siamo solo all’inizio @ReyFenixMx. #SmackDown @WWE.”Just getting started @ReyFenixMx. #SmackDown @WWE pic.twitter.com/4ibe6KHhrS— Triple H (@TripleH) April 5, 2025 Nel video si sente chiaramente Triple H dire a Fenix: “Siamo solo all’inizio,” mentre i due condividono un momento toccante dopo il match, un istante che ha avuto chiaramente un significato per entrambi. Zonawrestling.net - WWE: Rey Fenix conquista il backstage di SmackDown con il plauso di Triple H Leggi su Zonawrestling.net Reynon ha solo debuttato a, ha lasciato il segno. Ma quello che è successo dopo che le telecamere si sono spente potrebbe essere ciò di cui tutti parleranno davvero. Dopo il suo match mozzafiato contro Nathan Frazer nell’episodio del 4 aprile diH ha pubblicato su Twitter un messaggio che ha attirato l’attenzione di molti. Condividendo un video in cui abbraccianelH ha scritto: “Siamo solo all’inizio @ReyMx. #@WWE.”Just getting started @ReyMx. #@WWE pic.twitter.com/4ibe6KHhrS—H (@H) April 5, 2025 Nel video si sente chiaramenteH dire a: “Siamo solo all’inizio,” mentre i due condividono un momento toccante dopo il match, un istante che ha avuto chiaramente un significato per entrambi.

WWE: Rey Fenix conquista il backstage di SmackDown con il plauso di Triple H. Cero Miedo - Benvenuti nella Penta Era!. AEW x NJPW Forbidden Door London si terrà il 24 agosto 2025 a Wembley. Rey Fenix: "Mi porto dietro dei vecchi dolori ma sono un Luchador e difenderò il titolo". Ne parlano su altre fonti

WWE: Rey Fenix conquista il backstage di SmackDown con il plauso di Triple H - Rey Fenix non ha solo debuttato a SmackDown, ha lasciato il segno. Ma quello che è successo dopo che le telecamere si sono spente potrebbe essere ciò di cui tutti parleranno davvero. Dopo il suo match ... (zonawrestling.net)

WWE: Rey Fenix pronto al debutto, arriva il commento di Penta - Penta ha debuttato in WWE nella prima puntata di Raw su Netflix, il 6 Gennaio, dopo aver deciso in precedenza di lasciare la AEW, dove si era espresso al meglio in coppia con Rey Fenix: anche ... (spaziowrestling.it)

Penta Zero Miedo y Rey Fénix, una historia de superación en la lucha libre - Penta Zero Miedo y Rey Fénix, los lucha brothers, pasaron de vender mascaras fuera de la Arena Ciudad de México a triunfar en la WWE ... (milenio.com)