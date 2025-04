Formiche.net - Trump e i dazi Usa-Ue. E se si ripartisse dal Ttpi?

Leggi su Formiche.net

Il cosiddetto “Liberation Day” voluto dall’attuale amministrazione Usa con l’annuncio di una nuova politica dinon rappresenta una novità nella strategia dell’amministrazione.Già durante il suo precedente mandato gli Stati Uniti avevano istituitosu diversi beni, richiamando la sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, come risposta al persistente deficit della bilancia commerciale americana. A questisi erano poi sommatiantidumping, per quei prodotti stranieri immessi nel mercato americano ad un prezzo più basso di quello applicato sul mercato domestico di provenienza, ecompensativi per contrastare le misure a favore dell’export messe in campo da Paesi esteri per favorire la penetrazione nel mercato Usa.Questa volta, però, l’entità deiapplicati è sostanzialmente più generalizzata e di entità ben più elevata.