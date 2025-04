Inter-news.it - Inzaghi, l’Inter a Parma per esaudire il suo desiderio di compleanno!

Simonecompie gli anni proprio nel giorno di-Inter. I suoi uomini, che al Tardini dovranno fare a meno di lui, hanno la possibilità diil suodi.A RIPOSO – Allo Stadio ‘Ennio Tardini’ diquest’oggi mancheranno le sgambettate a bordo campo di Simone. L’allenatore piacentino, proprio nel giorno del suo, dovrà scontare la squalifica di una giornata rimediata nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese., così, dovrà essere guidata dal secondo Massimiliano Farris, che prenderà il suo posto sulla panchina nerazzurra. Pur non presenziando concretamente nell’area tecnica, non mancheranno le indicazioni e la determinazione di, che spera di uscire dalla trasferta emiliana con un regalo dispeciale.spegne le candeline: solopuò realizzare il suo– Dopo aver spento le candeline, quarantanove per la precisione, sulla sua torta diesprime un