Cosa succede dopo il mandato di arresto per Netanyahu e perché gli Usa possono fermare la Cpi

La Corte Penale Internazionale non ha una polizia e non può eseguire mandati di. Quindi anche se Benjamine Yoav Gallant, insieme a Mohamed Deif di Hamas, sono accusati di crimini contro l’umanità non è detto che vengano mai arrestati. A meno che non vadano in uno dei 124 paesi che ne riconoscono l’autorità (tra cui l’Italia). In quel caso, come ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, Roma dovrebbe applicare quella che ritiene una sentenza sbagliata. Ma mentre Donald Trump va verso l’insediamento alla Casa Bianca, se la situazione dovesse precipitare Bibi potrebbe chiedere aiuto agli Usa.un decreto autorizza il presidente americano a «ordinare tutte le misure necessarie ed appropriate» per liberare militari statunitensi o alleati detenuti sudella Cpi.