Auto e moto storiche, nasce il museo ‘Mimas’

Imola, 22 novembre 2024 – Si chiamerà Mimas:internazionale. Sarà gestito da una Fondazione omonima, sostenuta dal Comune, cherà entro fine anno per poi diventare operativa nel 2025. Quale sarà la sede del nuovo spazio espositivo, del quale da un po’ si parla tanto nei documenti di programmazione della Giunta quanto nelle chiacchiere lontane da microfoni e taccuini, non è però ancora stato svelato. L’elemento certo e nuovo è la delibera che approda lunedì 25 novembre in commissione consiliare. In quel documento, la Giunta sottoporrà al vaglio delle forze politiche di maggioranza e opposizione, in vista della successiva approvazione in Consiglio comunale, statuto e atto costitutivo della Fondazione responsabile della nuova struttura che “accoglierà nei propri spaziciclette d’epoca enelle loro varie conformazioni e molteplici usi a cui erano destinati ma non solo (anche riviste, officine, mostre, ecc.