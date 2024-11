Ilfattoquotidiano.it - Voglia di dormire durante il giorno? Attenzione: “Possibilità tripla di sviluppare una demenza”. L’allarme nel nuovo studio

Una persona anziana che hadiile mostra una mancanza di entusiasmo nello svolgere attività quotidiane a causa di disturbi del sonno può avere una probabilitàdiuna sindrome che può portare alla. È quanto emerge da unopubblicato sulla rivista Neurology.La ricercaAl centro delloc’è il fenomeno della “pre-”. Di cosa si tratta? È una sindrome caratterizzata dal camminare a velocità ridotta, da qualche problema di memoria, pur senza la presenza di disabilità motoria o. Più precisamente si chiama sindrome del rischio cognitivo motorio, una condizione che può manifestarsi quindi prima dello sviluppo della.La ricerca, condotta dalla dottoressa Victoire Leroy dell’Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, New York, ha coinvolto 445 persone con un’età media di 76 anni che non avevano