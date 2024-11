Lapresse.it - Violenza donne: procuratore Menditto, introdurre reato femminicidio

Roma, 21 nov. (LaPresse) – “Lacontro leè un fenomeno criminale come la mafia e solo conoscendolo si possono migliorare gli strumenti di protezione. Bisognerebbeildi, che esiste in molti paesi dell’America Latina, che ci consentirebbe di lavorare meglio e riconoscere la specificaai danni dellee creare il delitto didomestica, mentre attualmente applichiamo il delitto di maltrattamenti che è complesso da dimostrare mentre quello specifico sarebbe più facile da dimostrare”. Così a LaPresse ilcapo di Tivoli, Francesco, pioniere della cosiddetta azione ‘integrata’ per fare emergere i reati didi genere, nei confronti dei minori e per la tutela delle vittime di. Ilcapoha adottato una specifica direttiva alla polizia giudiziaria e Linee guida per l’applicazione del Codice Rosso.