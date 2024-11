Terzotemponapoli.com - Verso Napoli – Roma…

Ilritrova il suo triangolo magico in mezzo al campoAnguissa, Lobotka e McTominay hanno debuttato insieme la prima volta ai tempi della trasferta delallo Juventus Stadium. Conte per loro ha rivisto i suoi dettami tattici ottenendo poi i risultati favorevoli che lo hanno riportato a primeggiare in Italia dopo anni dall’ultima volta. Questo schema ha permesso allo scozzese di alzare il baricentro della sua azione, portandolo ad assistere Lukaku quasi come una vera e propria seconda punta.Lobotka dirige l’orchestra, una caratteristica lo rende imprescindibile per ogni allenatoreStanislav Lobotka torna a dirigere l’orchestradopo un mese e mezzo di assenza forzata, come racconta la Gazzetta dello Sport: “contro la Roma tornerà il padrone della mediana dal primo minuto, con il suo modo unico di fare: Lobotka è un’insostituibile macchina di distribuzione di palloni, con un’intelligenza tattica che lo rende imprescindibile per qualsiasi allenatore.