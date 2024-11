Gaeta.it - Un viaggio nel gusto: degustazione con i vini della Famiglia Cotarella a Frascati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 2 dicembre, il ristorante ConTatto disi prepara ad accogliere una serata speciale dedicata alladi piatti gourmet abbinati ai famosi. Questa occasione si presenta come un’opportunità unica per scoprire l’arte culinaria dello chef Luca Ludovici, che utilizzerà ingredienti stagionati nella grotta del ristorante. Un’esperienza per tutti gli amantigastronomia e del buon vino, che unisce la tradizione culinaria locale e l’eccellenza viticola.La serata di: un’esperienza sensorialeL’evento dial ConTatto avrà inizio alle ore 20 e proporrà un menu attentamente curato, in cui ogni piatto metterà in risalto un ingrediente unico. La grotta emblematica del ristorante, situata sotto la sala principale, fungerà da ambiente ideale per la stagionatura degli ingredienti, conferendo loro caratteristiche uniche sia in termini diche di aroma.