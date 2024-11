Udinese | bilancio in rosso per 11 milioni rosa valutata 139 milioni

Leggi su Sportface.it

L’ha depositato questo pomeriggio ild’esercizio relativo alla stagione 2023/2024: nel documento si registrano perdite pari a 11di euro, sette in più rispetto alla stagione precedente, però con un Ebidta positivo a 50di euro. E’ quanto fa sapere in una nota ufficiale la società friulana: “Il valore netto dei diritti pluriennali dei calciatori al 30 giugno si attestava a quota 40, ma il valore reale di mercato dellaè valutabile a 139. Il valore della produzione si attesta sui 120di euro, in calo (-5%) rispetto al precedente esercizio. Tale riduzione è principalmente legata ai risultati del player trading, – 13di euro – ma è stata prontamente bilanciata dalle altre fonti di ricavo che hanno registrato un incremento complessivo di 6rispetto al dato dell’anno precedente”.