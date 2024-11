Turismo progetti innovativi delle Pmi | contributi Ue per transizione green e digitale

Leggi su Ildenaro.it

Il progetto Smarties for SMEs, finanziato dal Programma per il Mercato Unico, ha lanciato il bando pera sostegnoPMI del settore turistico stabilite in Italia Grecia, Portogallo (regione di Madeira), Slovenia e Cipro (i paesi partner del progetto SMARTIES for SMEs).Il bando, aperto fino al 24 gennaio 2025 finanzierà fino a 75caratterizzati da creatività, sostenibilità a lungo termine e potenzialità di replicabilità che si concentreranno su almeno unaseguenti aree tematiche:verde ee soluzioni innovative per la doppiaverde ePMI del, favorendo la resilienza e la sostenibilità dell’ecosistema turistico europeo);rigenerativo (e soluzioni innovative che promuovano un’offerta turistica rispettosa dell’autenticità del territorio e che contribuiscano al benesserecomunità locali); Sinergie tra l’ecosistema turistico e l’ecosistema agro-industrale (che sviluppino la sinergia fra i due ecosistemi, con particolare attenzione alla promozione della Dieta Mediterranea come modello di sostenibilità alimentare nel settore del).