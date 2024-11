Gaeta.it - Traffico di stupefacenti: arrestato giovane italiano a Pergine Valsugana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un arresto significativo è avvenuto nelle ultime ore a, dove unè stato colpito da provvedimento restrittivo perdi. I dettagli emersi dalle indagini rivelano una situazione preoccupante legata al commercio di sostanze illegali nella zona. Il ragazzo, il cui nome non è stato ancora reso noto, è stato trovato in possesso di circa mezzo chilogrammo di cocaina, oltre a piccole quantità di altre sostanze. Questa operazione dei carabinieri di Borgopone un’ulteriore lente di ingrandimento sulle attività legate aldi droga in Trentino, una regione che negli ultimi anni ha visto un incremento di episodi correlati a questo crimine.Le indagini dei carabinieriIlè statonell’ambito di un’operazione di monitoraggio condotta dai carabinieri di Borgo