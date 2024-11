Gaeta.it - Tempesta d’Amore: anticipazioni intriganti per la settimana dal 25 al 29 novembre

Facebook WhatsAppTwitter La soap opera tedesca “” si prepara a regalare ai suoi spettatori numerosi colpi di scena nella programmazione mattutina di Rete 4. Nelladal 25 al 29, l’attenzione sarà rivolta a Eleni e Julian, mentre Otto von Arnsberg si troverà in difficoltà a causa delle sue menzogne, scoprendo che nessun segreto può rimanere celato per sempre. Vediamo in dettaglio cosa accadrà nei prossimi episodi.Eleni e Julian: un bacio, ma solo amiciziaEleni e Julian, protagonisti dell’evento di beneficenza organizzato da Imani, stanno lavorando fianco a fianco, ma stanno anche stringendo un legame più stretto. Julian, osservando le foto scattate durante l’evento, si rende conto di essere attratto da Eleni, un sentimento che non passa inosservato neppure alla giovane.