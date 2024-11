Ilfattoquotidiano.it - “Stop agli accordi con Israele”, studenti pro Palestina occupano il cortile dell’Università Federico II di Napoli – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Studentesse eprodei collettivi di Ecologia politica e dei Collettivi autorganizzati Universitari hanno occupato nella mattinata di giovedì 21 novembre la sede del Dipartimento di studi umanisticiII in Porta di Massa, a. Qui hanno allestito una riproduzione di un chek-point israeliano e affisso uno striscione che recitava “interrompiamo glicon”.“Anche qui a, neldi Porta di Massa, stiamo rispondendo all’appello della National students for justice in Palestine che ha chiesto due giorni di mobilitazione”, spiega Valentina, del movimento Ecologia Politica.L'articolo “con”,proilII diproviene da Il Fatto Quotidiano.