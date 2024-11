Ilfattoquotidiano.it - Siamo in una Tangentopoli mai finita. Ma anche pezzi della magistratura hanno tradito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le toghe italiane, quelle che si ostinano ad applicare la Costituzione e soprattutto l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sono sotto un pesantissimo attaccopolitica. In particolare, si trovano sotto il fuoco incrociato di un governo e di una maggioranza che non tollerano il controllo di legalità e la possibilità di essere giudicati.paura di essere presi con le mani nel piatto.in unamaiche è solo mutata geneticamente nel modo di delinquere dei suoi protagonisti. Oggialla criminalità istituzionale, alla mimetizzazione del sistema criminale nelle istituzioni. Un tempo l’attaccoclasse politica era diretto soprattutto contro i pubblici ministeri, definiti toghe rosse per antonomasia. Ora si sferrano campagne violente mediatiche, politiche ed istituzionalicontro i giudici, finquelli che svolgono funzioni civilistiche.