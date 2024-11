Nerdpool.it - Scott Pilgrim Takes Off – Netflix cancella la serie dopo una stagione

Il sorprendentevs. The World aveva spiazzato i fan con un originale anime che immaginava una rivisitazione completamente nuova dellaoriginale di fumetti didi Bryan Lee O’Malley. Oggi è arrivato l’annuncio cheOff non tornerà per altri episodi, poiché l’anime è statoto dauna sola. L’anime è stato un progetto sorprendente per molti aspetti. Non solo si trattava di una nuovasviluppata con Science Saru, ma riuniva anche il cast e il team creativo del filmvs. The World, un’esperienza totalmente diversa da quella che i fan si aspettavano di vedere.Nonostante la scena post-credits della primadiOff lasciasse intendere che ci sarebbero state altre storie da raccontare in futuro, il creatore dellaBryan Lee O’Malley ha condiviso sui social media la spiacevole notizia cheOff non tornerà per la seconda