Lanazione.it - Sanità, Bezzini attacca il Governo: “L’aumento delle tasse? Per evitare tagli”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 novembre 2024 – Assessore Simone, laha bisogno di soldi e si aumenta l’Irpef. Si fanno pagare piùai cittadini, le sembra giusto? “La domanda andrebbe rivolta a Meloni che sta soffocando lapubblica, a differenza del presidente Giani che sta facendo scelte coraggiose e lungimiranti. Le risorse stanziate dalsono insufficienti e ormai lo dicono tutti. In un momento difficile, le nostre decisioni puntano aai servizi e alle prestazioni aggiuntive che altre regioni non offrono”. Payback, la storia infinita. Alla fine come si mette: i soldi (tanti) arriveranno? “La Consulta ha ritenuto legittima la norma, confermando la validitànostre scelte. Ildeve uscire dall’inerzia e aprire un tavolo con Regioni e imprese per assicurare le somme che spettano alle Regioni, mitigare gli effetti sulle aziende e riformare il meccanismo”.