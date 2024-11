Tvplay.it - ROBERTO BARONIO: “CRISTIANO RONALDO VERAMENTE UNICO. CALHANOGLU E’ L’UNICO CHE RICORDA PIRLO. SU CHIESA VI DICO CHE…”

è intervenuto in diretta su TvPlay“DOPO IL RITIRO GIOCO SOLO A PADEL” – “Dopo il ritiro dal calcio gioco solo a padel, calcetto e calciotto non mi piacciono. Ho perso un po’ la passione. La mia carriera? Tecnicamente c’ero dai, mancava un po’ il resto (ride, ndr). La mai esperienza alla Fiorentina? Troppi problemi societari, ogni tanto veniva un personaggio diverso a dire che era il nuovo direttore. Noi calciatori non giocavamo sereni, siamo retrocessi per problemi esterni altrimenti eravamo una squadra quantomeno da metà classifica. Per dire Stankovic e Mihajlovic vennero a Firenze una mattina ma nel pomeriggio dovettero tornare a Roma, alla Lazio, perché la società non è riuscita ad acquistarli. Poi anche l’infortunio di Enricoinfluì molto. La stagione alla Lazio 2009-10? Annata balorda, ma non fu paragonabile a quello che accadde con la Fiorentina nel 2002?.