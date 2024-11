Ilgiorno.it - Respinto lo striscione “Stop the war”: la curva dell’Olimpia (in campo contro il Maccabi Tel Aviv) diserta il Forum per protesta

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 novembre 2024 – Mai come in questo periodo ad alta intensità bellica sport e politica finiscono per incontrarsi. È successo anche questa sera a Milano, nel corso della partita di Eurolega tra EA7 Milano eTel. Ladell'Armani hato per l'intero primo quarto il proprio settore e invitando tutti i tifosi a "10’ di silenzio per rispetto delle vittime del genocidio". I Milano Brothers, il nome del club che racchiude i tifosi delladell'Olimpia, sono poi regolarmente entrati con i loro striscioni e intonando i propri cori all'inizio del secondo periodo. Alla base della, secondo quanto apprende l'Ansa, la decisione delle autorità di non far accedere all'interno del palazzetto unola guerra: “the war”, il messaggio dellamilanese.