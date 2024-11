Gaeta.it - Regina Camilla in lutto, triste notizia da Buckingham Palace: “Addio, ti ho amata tantissimo”

E' un vero e proprio colpo al cuore quello che sta vivendo in questo momento la. Tutti i sudditi partecipano al suo doloreLaha messo alle spalle quella parentesi della sua vita in cui è stata "la terza incomodo" nel matrimonio di Carlo e Diana. Oggi ha al fianco l'uomo della sua vita ed è sovrana consorte: si può dire che ha vinto su tutti i fronti. Anche il popolo ha iniziato a volerle bene e in questi ultimi giorni le ha dimostrato tutto il proprio affetto.La moglie di Re Carlo infatti ha bisogno di un grande sostegno morale perchè sta vivendo un momento di grande dolore, undifficile da elaborare. Laè apparsa sull'account ufficiale della Corona di X, lasciando i follower rattristati perchè si sa, gli animali fanno parte della propria famiglia e così era l'amatissima cagnolina Beth per