Gaeta.it - Raffineria Api di Falconara assolta dalle accuse di inquinamento ambientale colposo

Facebook WhatsAppTwitter La sentenza di assoluzione emessa oggi pomeriggio dal tribunale di Ancona segna una tappa importante nel processo legato alledinei confronti dellaApi diMarittima. La giudice Paola Moscaroli ha concluso che “il fatto non sussiste“, liberando così l’amministratore delegato Giancarlo Cogliati, il responsabile dell’ufficio Ambiente e Sicurezza Giovanni Bartolini, e la società stessa da ogni accusa.Le: esalazioni e disagi per i cittadiniLecontro laApi erano emerse a seguito delle lamentele dei cittadini e delle associazioni ambientaliste riguardo le esalazioni odorigene percepite nella zona. I problemi si sarebbero manifestati tra il 2013 e il 2018, periodo in cui diversi comitati di cittadini si erano costituiti parte civile nel procedimento giudiziario.