Lopinionista.it - Radio 2: #seiononvogliotunonpuoi, il 22 novembre una serata contro la violenza sulle donne

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Venerdì 22Rai2 e la Fondazione Una Nessuna Centomila presentano unadi spettacolo e impegnola: uno speciale live dalle ore 21 condotto da Gino Castaldo e Paola Turci, con la partecipazione di tanti ospiti e grandi artisti in diretta insieme con un unico messaggio:. Una campagna lanciata dalla Fondazione UNC in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della, per sensibilizzare e sottolineare che il consenso non è una concessione, è un diritto.Insieme ai conduttori si alterneranno sul palco Leo Gassman, Noemi, Michele Bravi; le attrici Maria Chiara Giannetta e Romana Maggiora Vergano. E ancora, Anahi Mariotti della Casa delleLucha y Siesta di Roma e Francesca Pidone, coordinatrice del Centro antidella Casa delledi Pisa, la linguista Vera Gheno e Monica Pasquino, formatrice di Scosse, associazione che si occupa di laboratori nelle scuole con l’obiettivo di sostenere l’educazione al rispetto delle differenze e alla decostruzione degli stereotipi.