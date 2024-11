Secoloditalia.it - Putin gioca con il fuoco: primo missile intercontinentale lanciato dalla Russia contro l’Ucraina

Unbalistico(Icbm) russo è stato, secondo quanto dichiarato dall’aeronautica di Kyiv. Se confermato, si tratterebbe delutilizzo conosciuto di un’arma progettata per attacchi nucleari strategici in uno scenario di guerra convenzionale. Un evento che, se confermato, segna una vera e propria escalation nel conflitto iniziato ormai 33 mesi fa. Nel frattempo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre alla via diplomatica per recuperare la Crimea senza altre vite spezzate.Un’arma mai usata prima in guerraIl, stando a quanto riportato da Ukrainska Pravda, sarebbe un RS-26 Rubezh, un intercontinental ballistic, da qui l’acronimo Icbm, a combustibile solido con una portata di 5.800 chilometri, capace di trasportare testate nucleari da 800 chilogrammi.