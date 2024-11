Lanazione.it - Post-urne: è polemica: "Bando lampo per le imprese poco prima delle elezioni"

Leggi su Lanazione.it

A quattro giorni dalla chiusura, scoppia il caso di unregionale pubblicatodi Politiche Attive per il Lavoro (Pal) per concedere aiuti alleche assumono personale. La denuncia con unsu Facebook è del candidato del Movimento 5 Stelle, Giuliano Granocchia (ex assessore provinciale di sinistra) che racconta la vicenda. "Mai nella storia – scrive Granocchia - si era visto unche concede aiuti ad assunzioni fatte nei mesi precedenti alla pubblicazione del. E già questo getta sospetti sulla capacità dell’assessore uscente di capire cosa sono le politiche attive per il lavoro. Dopodiché questoviene pubblicato nel sito della Regione, aperta la piattaforma per le domande dopo quattro giorni dalla pubblicazione delstesso (anche questa cosa mai successa) e dopo meno di tre ore o giù di lì i milioni di euro, ripeto, milioni di euro, risultanto terminati".