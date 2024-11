Liberoquotidiano.it - "Parole a vanvera, dissociazione dalla realtà": Tommaso Foti durissimo contro Schlein

Guardando solo alla sua Piacenza,, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, può gioire: dei 9 capoluoghi di provincia emiliano -romagnoli quello piacentino è l'unico in mano al centrodestra, il solo territorio in blu in una roccaforte rossa. Intendenza anche in termini di liste: Fdi ha preso il 37,6%, la candidata Elena Ugolini ha battuto lo sfidante dem e, insomma, «di più a Piacenza non potevamo fare», assicura il meloniano. Guardiamo però al risultato complessivo: in Emilia Romagna e in Umbria il centrodestra ha poco da festeggiare. Cosa non ha funzionato? «Secondo me abbiamo sbagliato a dare per scontate alcune cose, ad esempio la probabile sconfitta in Emilia Romagna.». Non dica che speravate in una vittoria proprio lì? «Voglio dire che bisogna osservare con pazienza i dati, rispetto alle precedenti elezioni Fdi ha ottenuto un grande successo: cinque anni fa eravamo all'8,59% adesso siamo al 23,83.