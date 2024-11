Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 22 novembre 2024: contrattempo per Scorpione, Pesci risoluto

Cosa prevede l'diFox per il 22? Unastrale scompiglierà il venerdì dello, mentre ilsaràe sereno. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di venerdì 22, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.22Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Nonostante alcune difficoltà nei rapporti, c'è una buona possibilità di riavvicinamento. A breve potrebbero arrivare importanti novità. Toro - Potrebbe essere il momento di richiamare qualcuno alle sue responsabilità, ma cercate di farlo con tatto e senza eccessiva severità. Gemelli - Sembra che qualcuno cerchi di ostacolarvi, ma la vostra determinazione sarà più forte di qualsiasi difficoltà.