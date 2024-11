Gaeta.it - Operazione della Guardia di Finanza a Boscoreale: arrestato un uomo con arma e denaro contante

Facebook WhatsAppTwitter Una recentenotturnadiha portato all’arresto di un, già noto alle forze dell’ordine, in possesso di un’carica e di una somma diconsiderevole. L’, effettuata dai militari del Gruppo di Torre Annunziata, rappresenta un passo significativo nella lotta contro il crimine organizzato e il traffico di armi nella regione.Armi e: i dettagli dell’arrestoDurante un controllo stradale effettuato in un’area strategica di, i finanzieri hanno fermato un’autovettura sospetta e effettuato una perquisizione veicolare e personale. All’interno del veicolo, hanno scoperto una pistola Beretta 950B, calibro 22, con la matricola abrasa, già caricata e pronta all’uso. L’era abilmente nascosta tra gli indumenti del conducente, un 36enne originario di Lauro, in provincia di Avellino, ma domiciliato a Ottaviano, noto per svariati precedenti penali.