Maltempo in Italia strade allagate e alberi caduti | è emergenza

Ilcontinua a non dare pace all’, in questi giorni di forti disagi in tante regioni. Nelle ultime ore, le forti folate di vento su tutta la provincia hanno costretto i Vigili del Fuoco di Avellino ad attivarsi per rispondere a una cinquantina di richieste di interventi di soccorso riguardanti caduta die di rami, oltre ad altri danni provocati dall’acqua.Leggi anche: Sanremo, Conti: “Ci saranno più cantanti”. E il Codacons mette il vetoSono state impiegate tutte le squadre disponibili presso la sede centrale e tutte e cinque le sedi distaccate, con ricorso anche al personale libero dal servizio. Tra i problemi più rilevanti la caduta di rami edin diversi punti della Strada Statale 88 che collega Avellino a Benevento e a diversi comuni dell’Irpinia. In città è caduto un grosso ramo nel piazzale antistante un istituto scolastico di via Morelli e Silvati: danneggiata un’autovettura in sosta, nessun danno alle personeL'articoloin: èproviene da The Social Post.