Ilrestodelcarlino.it - "L’obiettivo è rilanciare lo shopping"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La commissione commercio ha affrontato alcune specifiche proposte per la valorizzazione del commercio, soprattuto quello del centro cittadino e del borgo marinaro. In particolare, hanno ottenuto il sostegno dei consiglieri comunali quella che riguarda la prima ora gratuita di parcheggio in centro durante il periodo natalizio in via sperimentale e quella di istituire la prima mezz’ora gratis tutto l’anno, come già avviene a Civitanova Alta in piazza". Fabiola Polverini (foto), presiedentessa della commissione consiliare, riassume l’esito della seduta di ieri mattina sottolineandone il fine ultimo: "queste due iniziative tentano diil commercio del centro e sostenere i negozianti. Pare ci siano più di cinquanta vetrine ormai chiuse e non affittate in questa zona che è il naturale centro commerciale della città, così come stato per decenni, ed è dovere della politica occuparsene in modo serio e costruttivo, in una logica di confronto continuo con commercianti, residenti, turisti".