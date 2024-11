Secoloditalia.it - La rivelazione di Cirielli su De Luca: “Non si candiderà, vuole solo imporre al Pd un suo delfino”

Leggi su Secoloditalia.it

Chi conosce bene le cose “campane”, come Edmondo, si sbilancia in una profezia. “Vi posso garantire che Denon sicandidare, Desta alzando il tiro per determinare a un certo punto chi sarà il suo successore e sarà il suo elemento di caduta, della via d’uscita o meglio una strategia”. Il viceministro degli Esteri, Edmondo, a margine della presentazione del libro di Italo Bocchino, “Perché l’Italia è di destra”, a Napoli, ha parlato della ricandidatura di Vincenzo Dealle Regionali del prossimo anno in Campania, formulando ipotesi interessanti.e la candidatura di De: “Alla fine rinuncerà”“Deè un uomo molto intelligente, sa bene che dasarebbe perdente e farebbe una figuraccia e questo non lo farebbe mai e deve trovare la sponda nel suo partito da una posizione di forza così come sta facendo.