La grande fuga da Bordeaux degli imprenditori cinesi | in vendita una cinquantina di Châteaux

Dopo oltre un decennio di acquisizioni amolti investitoriinvertono la rotta. Il motivo? Il blocco dei capitali da parte di Pechino, la diminuzione del consumo e della domanda di vino a livello nazionale e l’aver sottostimato in primis i costi di gestione delle proprietà francesi. Un insieme di cause che hanno spinto moltiacquirenti ad una repentina uscita dal palcoscenico francese.Il caso emblematico di Château Latour LaguensSecondo Vino Joy News la Cina avrebbe acquisito più di 200 proprietà didal 2012, comprese quelle finite in mano al miliardario Jack Ma e all'attrice Zhao Wei e all'uomo d'affari di Hong Kong Peter Kwok. Ma ad oggi un totale, circa 50 aziende didi proprietà cinese sarebbero inha riferito Li Lijuan, un agente immobiliare e specialista del mercato asiatico a Vineyards-, al South China Morning Post.