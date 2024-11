.com - Immortalata la stella morente WOH G64: una scoperta senza precedenti

Leggi su .com

Per la prima volta, gli astronomi hanno catturato un’immagine ravvicinata di unasituata in una galassia al di fuori della Via Lattea. Lain questione, WOH G64, si trova nella Grande Nube di Magellano, a circa 160.000 anni luce dalla Terra, e le sue caratteristiche straordinarie sono state rivelate grazie al Very Large Telescope Interferometer (VLTI) dell’Osservatorio europeo australe (ESO).Keiichi Ohnaka, astrofisico dell’Universidad Andrés Bello in Cile, ha dichiarato:“Abbiamo scoperto un bozzolo a forma di uovo che circonda la, legato alla sua drastica espulsione di materiale prima di un’esplosione di supernova.”WOH G64, una supergigante rossa circa 2000 volte più grande del Sole, emette gas e polveri, segnalando le fasi finali della sua evoluzione. Questaoffre una rara opportunità di osservare i processi che precedono una supernova, aprendo nuovi orizzonti nello studio delle stelle morenti.